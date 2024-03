Matteus cita comportamento 'reativo' de Davi no BBB: 'Não tem necessidade'

Durante o Almoço do Anjo, Matteus conversou com Beatriz e Alane sobre o atrito que teve com Davi no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O gaúcho, que se acertou com Davi pouco antes de ir para o almoço, definiu o temperamento do baiano como "reativo".