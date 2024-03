Lucas sobre conversa com Matteus: 'As meninas ficaram desesperadas'

Lucas Henrique, o Buda, contou para MC Bin Laden e Giovanna que conversou com Matteus no sábado (30). Ele disse que Bia e Alane "ficaram desesperadas" com isso.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na cozinha do BBB 24, Lucas contou que conversou com Matteus. Segundo ele, as meninas chamaram o gaúcho três vezes durante o papo dos dois. Ou seja, na opinião do professor, elas tentaram evitar uma aproximação dos dois.