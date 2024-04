Gabriel: quem é o filho de Gal Costa que pede a exumação do corpo da mãe

Gal Costa mencionou a adoção na época em entrevista ao Programa do Jô. "Criança é a melhor coisa do mundo. Ele mudou minha rotina, minha vida. Hoje sou uma pessoa mais feliz", contou.

A última aparição de Gal Costa com o filho foi meses antes da morte da cantora. Na ocasião, ela compartilhou fotos da comemoração do aniversário do filho. "Meu Gabriel, parabéns pelo seu dia! Te amo".

O dia da morte de Gal Costa

Ao Fantástico, Gabriel contou como foi o dia da morte da cantora. "Fui no quarto da minha mãe dar boa noite pra ela e a Wilma disse que ela não estava bem e que já tinha dado o remédio pra ela."

Ela deitou a cabeça no ombro e disse: 'Vai ser assim. Você vai ficar comigo até... Não sei mais viver sem você. Wilma Petrillo

Gabriel detalha o dia. "Umas 4 e meia, 5 horas, a Wilma me chamou pra ajudar a botar minha mãe na cama. Ela estava entre a cabeceira e a cama. Fui chamar ela, vi que ela não estava respondendo e fiquei desesperado. Ela estava começando a ficar fria e pálida. Liguei para a ambulância, me falaram uns processos, eles me instruindo".