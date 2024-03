'Dá muito trabalho': famosos confessam já terem dormido durante o sexo

A apresentadora Sabrina Sato Imagem: Reprodução/Instagram

'Faz o teu que eu preciso dormir'

Tatá Weneck, 40, está no time de celebridades que já adormeceram na transa. A revelação foi feita em bate-papo com a sexóloga Laura Muller no Altas Horas (Globo), em 2017.

Werneck explicou que isso aconteceu com seu primeiro namorado. "Eu já dormi uma vez. Juro para vocês. Com meu primeiro namorado, que era uma coisa assim, né, imagina quantas vezes, no final eu já estava assim: 'amigo, vai na tua, faz o teu que eu preciso dormir', era aquela coisa adolescente."

Tatá Werneck Imagem: Globo / Divulgação

'Eu sei que... dormi'

No mesmo episódio do Altas Horas com Tatá, o cantor Tiago Iorc, 38, expôs que também viveu situação semelhante. Ele explicou que estava cansado devido à rotina intensa de trabalho.