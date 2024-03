The Masked Singer: semifinal teve Lázaro em home office e Torloni digital

A semifinal do The Masked Singer de hoje surpreendeu ao mostrar quais famosos "vestiam" as fantasias digitais.

A primeira revelada foi a Pipoca: a "desmascarada" foi a atriz Christiane Torloni. A atriz foi muito elogiada pelos colegas de programa.

Depois, foi revelada a identidade do segundo personagem, o Vagalume: por trás do personagem estava o ator Lázaro Ramos. Ele apareceu em "home office", já que estava de casa e não foi ao palco do programa para a revelação.