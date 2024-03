Do BBB 24 à sala de cirurgia: os procedimentos estéticos pós-eliminação

Raquele

Poucas horas depois de deixar o reality, Raquele usou técnicas para definir as sobrancelhas, realçar lábios e restaurar o brilho da pele.

Ao Gshow, a sister ainda disse que pretende reduzir o tamanho das mamas, pois sente muitas dores nas costas. "Não é estética, eu realmente preciso", disse. "No meu rosto, no restante do corpo, a não ser as mamas, eu não tenho vontade de mudar absolutamente nada. Eu gosto do meu rosto, gosto do jeitinho que eu sou".

Thalyta

A segunda eliminada do BBB 24 realizou uma lipoaspiração no abdômen, costas, braços, perna e "papada". A ex-sister também fez um procedimento para aumentar o bumbum.