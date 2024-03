BBB: Madrugada de festa tem desabafo de Matteus e crítica de Davi às Fadas

Bia afirmou para Alane que Sheila Carvalho era Gretchen: "Com certeza virou meme."

Após a treta com Davi, Matteus disse para Isabelle que "não será pisoteado" no jogo: "Não gostei do jeito que ele falou comigo."

MC Bin Laden se desculpou com Matteus pelo bate-boca que os dois tiveram no último Sincerão: "Errei muito naquela segunda-feira. Te peço desculpas. Gosto de você e não tenho nada contra."

Davi afirmou para Isabelle que o grupo Fadas está usando os dois para chegar à final: 'A gente é um canal para eles."