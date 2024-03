BBB 24 de hoje terá eliminação, Prova do Líder e nova formação de Paredão

O BBB 24 (Globo) já está no seu Modo Turbo: na noite de hoje (31), os brothers serão surpreendidos por mais dinâmicas além do 15º Paredão.

Programação de domingo do BBB 24

A edição de hoje do reality show começa às 23h10 (horário de Brasília). O programa inicia com o resultado do 15º Paredão — Beatriz, Fernanda e Giovanna estão na berlinda.