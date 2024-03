Enquete UOL: Parcial indica favorita para deixar o jogo no 15º Paredão

Por outro lado, Giovanna e Bia não corriam riscos na votação.

As sisters eram as favoritas para seguir no jogo e devem se livrar da berlinda. Enquanto a nutricionista somava 22,81%, a vendedora do Brás totalizava apenas 13,87% dos votos na enquete UOL.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Beatriz Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

