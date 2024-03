Fernanda reclama das atitudes de Davi no BBB 24: 'Magoa as pessoas'

No BBB 24 (Globo), Fernanda reclamou com Lucas Buda sobre as atitudes de Davi na casa: a sister disse que o rival "magoa as pessoas" nas dinâmicas do jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O papo começou quando Buda contou sobre uma conversa que teve com Matteus: ele afirmou que, no Sincerão, as pessoas precisam apontar o que veem dentro do programa.