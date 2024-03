Fernanda desabafa sobre relação com Bin: 'Meu limite esgotou'

Fernanda conversou com Lucas Buda no BBB 24 (Globo) e desabafou sobre a sua relação com MC Bin Laden no jogo.

O que aconteceu

No papo, Fernanda disse que ainda tem receios com Bin: "Até hoje, ele não me falou tudo. Depois que a gente se resolve, ele pega, dá um surtinho e decide não falar comigo por uns dias."