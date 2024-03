'Vou me afastar', diz Davi sobre grupo Fadas após discussão com Matteus

Davi: "Eu tô vendo que eles estão criando argumentos, mas próximos de mim. Eles estão criando argumentos e, quando chegar no top 5, eles vão utilizar"

Isabelle: "Nossa, Davi. Isso é muito sério. Você tem certeza que acha isso?"

Davi: "Eu acho, Isabelle. Tenho uma percepção disso. Hoje eles podem estar querendo se aproximar da gente, porque a gente tá em quantidade maior, a votação vai ser maior, pra colocar alguém no Paredão, pra não ficar fraco. Em nenhum momento da conversa eles se posicionaram pra falar: 'Acho que o Davi tem razão no que ele tá falando'. Em todos os momentos, Alane veio defender o Matteus, e em outro momento a Bia falou. (...). Pra mim, isso é muito complicado. Uma pessoa que tá do meu lado estar me avaliando, tá me observando. Eu tô levando ele como amigo, aí chega lá na frente e ele vai querer me f*der"

Davi: "Abri meu olho. Eu tava me deixando levar muito levar pelo coração, por eu gostar, por estar perto, por estar dormindo junto, por brincar, por ir na academia. Eu sei que sou uma pessoa muito razão"

Isabelle: "Eu só não queria que isso ficasse no seu coração porque, muitas vezes, a gente deixa algo se plantar no nosso coração e a gente perde a graça do momento. (...) Eu vejo que ele gosta tanto de ti, que eu não vejo esse clima assim. O que você pensa em fazer?"

Davi: "Não vou estar andando com pessoas que tenho como amizade, tenho como prioridade, mas elas estão analisando meus defeitos pra futuramente jogar na minha cara. O que eu penso em fazer é ficar na minha. Me afastar mesmo, dormir, acordar, seguir meu jogo como sempre segui. O jogo é meu, o jogo não é de ninguém. Não vou alterar nenhuma rota, vou seguir o meu. Não consigo ser falso, não consigo levar uma amizade na falsidade"