Após levar fecho de João, Inocêncio fica tentado com ideia perversa

Kika conta a Venâncio que Eliana foi para Ilhéus. Damião avisa a José Inocêncio que a ex-nora do patrão chegou na fazenda para lhe fazer uma visita.

Sobre "Renascer"

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.