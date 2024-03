Raquele, do BBB 24, canta com Matheus & Kauan em show da dupla sertaneja

Leidy Elin e Michel, aliados de Raquele no programa, estiveram presentes na plateia apoiando a amiga. Michel publicou em seu Instagram um vídeo do momento de Raquele no palco e rasgou elogios: "Eu sou seu fã número 1. Que emoção viver esse momento com você e ver você voar! Conte sempre comigo! Te amo!".

Raquele descreveu a emoção da experiência. "Mais um sonho. Eu tô em êxtase. Não tem como acreditar! Obrigada, meu Deus. Obrigada, família. Obrigada, meu bem. Obrigada a cada um que está comigo!", escreveu em post que mostra o momento em que ela recebeu o convite dos cantores.

