Gata, empresária e discreta: quem é Fernanda Stroschein, namorada de Guimê

Fernanda Stroschein, 28, é a nova namorada de MC Guimê. Os dois assumiram o relacionamento com uma foto nos stories do funkeiro, na manhã de hoje.

Empresária, a jovem é dona de lojas de roupas em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Ela já tinha sido apontada como affair de Guimê no mês passado, em matéria divulgada pelo GShow, mas nunca se pronunciou sobre o assunto.

Com 17 mil seguidores no Instagram, Fernanda tem o perfil privado, deixando como únicas informações públicas os nomes de suas lojas e do escritório de sua mãe, a arquiteta Carla Stroschein.