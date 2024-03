Pitel volta a criticar propagandas de Bia no BBB 24: 'Não é natural'

Giovanna Pitel, atual Líder do BBB 24 (TV Globo), criticou as atitudes e o comportamento de Bia no programa.

O que aconteceu

No quarto Gnomo, Pitel voltou a dizer que as propagandas da sister na casa soam falsas. Ela ainda disse que, como não conhecia a guarulhense antes do reality, não tem como saber se ela também é assim fora do programa.