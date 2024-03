'Parece que estou sobrando', diz Matteus sobre conversa de Davi e Isabelle

Davi: "Oxe!"

Matteus: "Mas Davi, só escuta, não tô te punindo e nem nada. Tem que escutar o meu entender e a minha posição. Assim como tu tem a tua forma de ver as coisas, eu também tenho a minha forma de ver as coisas. Às vezes, eu vejo que vocês estão conversando um assunto sério e eu sinto, não diria desconfortável, mas parece que eu estou sobrando, que estou atrapalhando. (...) Eu vi isso [Davi e Isabelle conversando no quarto] e depois eu notei que vocês ficaram um pouco diferentes"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Beatriz Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

