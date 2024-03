Mulher Melão recusa viagem com admirador e diz o que espera em um namoro

Renata Frisson, mais conhecida como a "Mulher Melão", dispensou as investidas de um fã que ofereceu uma viagem internacional para a influenciadora.

Hoje produtora de conteúdo para sites adultos, Melão afirmou que pode pagar suas próprias viagens e deixou claro o que um homem precisa para namorá-la.

"Só namoro se me apaixonar. E se eu me apaixonar é porque o cara me trata como eu gosto. Então o mínimo que eu espero é que ele seja meu maior fã", afirmou a influenciadora, ao ser questionada nos stories do Instagram se "namoria um fã caso se apaixonasse".