Mário pede Lara em casamento em 'Elas por Elas'

Renée, Márcia e Vic celebram sua escolha de viver em harmonia. Carol confronta Ester. Mário propõe casamento a Lara.

Helena rejeita a ideia de fugir com Sérgio, que está preocupado com a segurança da filha. Rico declara suspeitas contra Helena no caso do assassinato de Míriam.

Nice intercepta uma ligação de Roberto e descobre o paradeiro de Itamar. Helena expulsa Marcos de sua residência.