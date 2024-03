Mãe de Isabelle lista procedimentos estéticos da filha; veja antes e depois

Ela trabalha desde os 12 anos com a gente na feira. O dinheiro que a gente ia dando ela ia guardando. Ela é muito controlada com o dinheiro dela. Sempre guarda o que ganha nos trabalhos, nunca gasta. Ela era louca para fazer esse procedimento estético. Sempre falou que queria colocar silicone. Com os trabalhos do Boi e da internet, ela foi juntando para conseguir dar uma boa entrada no valor. O restante foi pagando com trabalhos nas redes sociais. Jaqueline Nogueira, mãe de Isabelle

"Além disso, ela também dança em festas particulares. Vai juntando e consegue proporcionar o que ela quer com o dinheirinho dela. Agora o BBB vai proporcionar mais coisas ainda para ela", acrescentou, na sequência.

A discussão veio à tona depois que internautas recuperaram vídeos antigos de Isabelle em concursos e participações na TV, com alguns dizendo não reconhecê-la.