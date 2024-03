'Ele fez ser sobre mim', diz Fernanda sobre conversa de Davi e MC Bin Laden

MC Bin Laden contou para Fernanda, Pitel e Lucas Henrique como foi a conversa com Davi sobre a briga dos brothers na última segunda-feira (25). No bate-papo, o motorista de aplicativo aproveitou para criticar a confeiteira, que está no 15º Paredão do BBB 24.

O que aconteceu

No quarto Gnomo, MC Bin Laden contou para os colegas de jogo que Davi tentou alertá-lo sobre Fernanda. No Paredão, a sister ironizou as falas do motorista sobre ela.