Fernanda diz que Davi é 'casca de bala' das Fadas; entenda

"Ele ainda é casca de bala ali. (....) Se ele fizer uma merd* muito feia, pode ter certeza que todos ali viram as costas para ele" Fernanda

Pitel concordou com a amiga e ainda disse que se aproximaram do motorista após ele voltar de diversos Paredões. "Acho, de verdade, que ele influencia ali muito mais do que elas", completou a assistente social.

