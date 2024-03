Enquete BBB 24: Parcial indica queda da 'cabeça' do grupo Gnomos

De acordo com a enquete do UOL, a confeiteira acumula 57,55% dos votos dos leitores do site.

Beatriz e Giovanna ainda não apresentam riscos de deixar a casa neste domingo.

A mineira segue com 24,35% dos votos, enquanto a vendedora é a favorita para permanecer no jogo com apenas 18,1%.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Beatriz Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

