Antes da morte, Chance Perdomo treinava pesado e deixou filme póstumo

Morto hoje, aos 27 anos, Chance Perdomo estava dedicado aos treinos de musculação, tema que apareceu em suas últimas postagens nas redes sociais. O ator também tinha acabado de concluir as gravações de um filme independente.

Chance Perdomo foi vítima de um acidente de moto. A notícia foi confirmada pela família, que informou apenas que ele estava sozinho e que outras pessoas não foram envolvidas.

O ator faz parte do elenco do filme independente "Bad Man", que encerrou suas gravações em fevereiro. Ele protagonizava a história ao lado de atores como Seann William Scott — conhecido por "American Pie" — e Johnny Simmons, de "As Vantagens de Ser Invisível". Informações sobre o lançamento da produção não foram divulgadas.