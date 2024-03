Bruna mostra Mavie com roupa do Palmeiras e recebe críticas: 'Tá tirando?'

Bruna Biancardi, 29, mostrou a filha, Mavie, usando uniformes de dois times paulistas no intervalo de um dia.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou a bebê de 5 meses, sua filha com Neymar, usando o uniforme do Palmeiras. "Ontem eu assisti o jogo do Palmeiras com o vovô", escreveu Bruna.

Torcedores do Santos não gostaram da publicação. "Tá tirando demais", disse uma internauta. "Neymar, pede a guarda", comentou outro torcedor.