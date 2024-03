Beatriz faz nova promessa caso volte do Paredão: 'Nunca houve no BBB'

Beatriz: "Ok, Brasil. Brasil, se eu voltar amanhã, em nome de Jesus, eu vou fazer um look com a casca da laranja. Quem me inspirou foi a Alane, fazendo suco de laranja hoje. Vou fazer um look bem sexy, bem ousado, do jeito que eu gosto, com a casca da laranja e vou pular na piscina. Isso é algo que nunca houve no BBB".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Beatriz Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER