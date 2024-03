BBB 24: 'Tava me rasgando o cérebro', diz Matteus sobre críticas

Nesta manhã (30), em conversa com Beatriz no Quarto Fadas do BBB 24 (Globo), Matteus desabafou sobre criticas dos adversários.

O que aconteceu

O gaúcho compartilhou com Bia sua irritação em relação aos adversários reivindicarem dele reações mais duras com o Davi.