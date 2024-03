Madrugada do BBB 24 é marcada por críticas a Isabelle e Fernanda

Giovanna ressaltou que Isabelle mudou suas atitudes no jogo depois que passou a andar com o grupo Fadas: "A gente vê a pessoa mudando. Até combinou voto, coisa que ela não fez até semana passada. Desde o começo do jogo se recusou."

Alane e Beatriz conversaram sobre como estão incomodadas com a mudança de postura de Fernanda com elas: "Se isso for uma estratégia, agora ela volta a ser como era."

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 15º Paredão? Beatriz Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

