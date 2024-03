Davi diz que começou a trabalhar aos 11: 'No 1º dia fiquei com vergonha'

Davi: "A parte da minha infância em que começou 'a pegar' mais foi quando teve a separação dos meus pais. Eu tinha entre 11 e 14 anos. E foi quando eu comecei a trabalhar na rua. Tive que trabalhar muito".

Davi: "Lembro que a primeira coisa que eu vendi na rua foi pastel e banana real com suco de maracujá. Minha mãe botou uma mochila nas minhas costas, botava uma garrafa de suco de maracujá nas minhas costas com os copos, e aí botava o pastel e a banana real numa vasilha e eu ia aqui [carregando a vasilha sobre o ombro]".

Davi: "Só que no primeiro dia eu fiquei com vergonha. Eu chegava para as pessoas quietinho e falava: 'Tia, a senhora quer pastel e banana real? Tá R$ 1'. As pessoas sempre pediam pra ver. E quando eu abria a vasilha, estava quente e bem apresentado, sabe? Minha mãe sempre deixava arrumadinho. Aí [falavam]: 'Quero dois'. Aí comiam três, quatro. 'Tem suco?'. 'Tem'. E eu dava o suco. O primeiro dia foi o mais vergonhoso, mas eu conseguia vender tudo. Foi a primeira coisa que eu fiz".

