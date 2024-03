BBB 24: 'A única peça que não encaixa ali é o Davi', dispara Fernanda

Nesta madrugada (30), em conversa com Pitel e Lucas no Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Fernanda analisou o Grupo Fadas e comparou Davi ao 'Chris' do seriado norte-americano 'Todo Mundo Odeia o Chris'.

O que aconteceu

No papo, a confeiteira disse que Davi não se encaixa no Grupo Fadas e exemplificou seu pensamento fazendo alusão a época de escola citando a série de filmes 'High School Musical' e o seriado 'Todo Mundo Odeia o Chris'.