Brother diz estar infeliz com corpo e explica affair: 'Amigos e nada mais'

MC Bin Laden confessou na manhã de hoje (29) que tem enfrentado "dificuldades" com seu corpo e explicou sua situação com Giovanna no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Raio-X, MC Bin Laden disse que tem enfrentando questões com sua imagem. "Faz bastante tempo que tô aqui dentro e to enfrentando uma dificuldade aqui, que é o meu foco de treino. Meu corpo, que eu não to feliz", disse.