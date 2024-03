MC Bin Laden destrói cenário de Prova do Anjo e Tadeu zomba; confira

MC Bin Laden se empolgou na semifinal da última Prova do Anjo do BBB 24 (Globo) e destruiu uma parte do cenário. Tadeu Schmidt brincou com os espectadores sobre a situação.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em disputa contra Alane, o funkeiro jogou as bolinhas com muita força e destruiu o cenário. Eles tinham que tirar as sujeiras dos cômodos.