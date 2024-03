Patrícia Ramos rebate pergunta sobre anabolizantes: 'Tomo vergonha na cara'

A influenciadora explicou que tem um implante hormonal mas é para tratar uma doença. "Eu treino praticamente todos os dias, me alimento bem, e a única coisa 'não natural' que eu tenho é um implante hormonal para o tratamento de uma doença (endometriose). E ele auxilia no ganho de massa magra, uma vez que você concilie a prática de exercícios físicos e boa alimentação", escreveu.

Ela afirmou que leva sua saúde muito a sério. "E não vem com esse discurso de 'só tem o corpo assim por causa do chip', por favor... eu treino pra caramba, levo isso muito a sério e tenho compromisso com a minha saúde", disse.

Ramos ainda respondeu outra seguidora que perguntou sobre a parte mais difícil de manter uma alimentação saudável: "Quando não estou em casa, sempre opto por opções saudáveis no delivery, restaurante. Mas nem sempre dá tempo. Por exemplo; ontem meu almoço foi um hambúrguer de uma famosa rede de fast foods que comprei no Drive Thru porque foi o que deu tempo de 'parar' pra comer para eu não desmaiar de fome no aeroporto".