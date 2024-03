Começou a fumar aos 4; 'trote' de Drummond: os causos de Martinho da Vila

"Gostava de comer terra e minha avó, Procópia, guardou umas guimbas de cigarro e disse para minha mãe, Tereza, que ia colocar uma delas na minha boca quando me visse com terra na boca. Assim, eu perderia a vontade de fazer isso e perdi mesmo, só que gostei do gosto do tabaco e fumo até hoje. Me considero um fumante de charutos, porque não trago, não passo de cinco cigarros por dia e fumo o mesmo cigarro algumas vezes. Acendo, dou um trago e apago. Fiz um check-up esses dias e meu médico ficou impressionado de meus pulmões estarem limpos".

Porre o fez dormir no ombro de Dorival Caymmi

A vida de Martinho também é repleta de histórias com artistas famosos. Uma delas é com dona Ivone Lara, madrinha e professora de samba de duas de suas filhas, Analimar e Mart'nália. Durante uma turnê em Angola, ela precisou usar da formação em enfermagem para cuidar de um surto psicótico que o artista teve após tomar um porre.

"Eu estava tenso, porque estava com um grupo de artistas do Brasil e eu era o único que já era famoso lá no país, todo mundo vinha me pedir para resolver algo. Quando fomos embarcar de volta, passei mal e a tripulação do voo quis me dar uma injeção tranquilizante, mas dona Ivone não deixou e só a conversa dela me acalmou".

Neste voo, Martinho viajou sentado ao lado do músico baiano Dorival Caymmi, que também ajudou a acalmá-lo. "Estava andando para lá e para cá no avião. Até que ele me chamou para me sentar ao lado dele, e aquele jeitão tranquilo me desarmou, ao ponto de eu ter dormido boa parte da viagem encostado no ombro dele".