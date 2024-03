Cantor Hugo, dupla de Tiago, posa seminu e exibe barriga chapada após lipo

O cantor sertanejo Hugo Alves, da dupla com Tiago Piquilo, posou seminu e exibiu o resultado da lipoaspiração que fez no começo deste ano.

O que aconteceu

No Instagram, Hugo postou vídeo de cueca e exibiu a "barriga chapada" como resultado do procedimento. "Um pouquinho da evolução do pós-cirúrgico. Vai ficar melhor ainda", legendou.

Além da nova forma física, o sertanejo também destacou a perda de peso: o artista mostrou que atualmente está com 66 kg.