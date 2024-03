Bruna Griphao sensualiza de biquíni, exibe corpo definido e recebe elogios

Bruna Griphao, 25, encantou os seguidores ao compartilhar vídeo em que surge sensualizando na praia.

O que aconteceu

Nas imagens compartilhadas no Instagram, a artista surge com um biquíni verde e faz várias poses. Em pé ou deitada na areia e na água, Griphao exibiu o corpo definido e sensualizou para as câmeras.

Nos comentários, a artista recebeu dezenas de elogios. "Zero defeitos", escreveu uma admiradora. "Você é perfeita, amiga. Te amo", escreveu outra. "Você é de outro planeta. Rainha", elogiou um terceiro. "Deusa", "linda" e "maravilhosa" foram outros adjetivos usados para definir a atriz.