Participantes do grupo Fadas deixam bumbum à mostra em brincadeira

O grupo Fadas estava animado após o retorno de Davi e Matteus do Paredão do BBB 24 (Globo). Os integrantes até brincaram e mostraram o bumbum no confinamento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Alane e Beatriz pediram para Matteus mostrar o bumbum. O gaúcho havia deixado uma parte da nádega à mostra quando pulou na piscina de cueca.