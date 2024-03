Piovani diz que fumou maconha e usou remédio antes de reencontro com Scooby

Dom vai morar com o pai no Brasil: "É uma decisão que tomei um ano atrás e que, Graças a Deus, tive esse ano todo para me certificar que estava certa. Lá atrás, não foi possível ir, porque aqui em Portugal não se separa irmãos. Como foi dada a entrada no processo de familiar e de responsabilidade parental aqui em Portugal, apesar de essa decisão ter sida tomada há um ano, ele foi impossibilitado de ir por atitudes do genitor".

Mudança: "Eles [Dom e Pedro Scooby] têm direito de viver essa fantasia. Ele está indo, apesar de eu ter os meus senão, para um lugar amoroso, onde ele vai ter cuidado, e acho que ele tem direito de escolher o que ele acha que vai ser a felicidade dele, uma vez que ele tem estudo e saúde por lá".