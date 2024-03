Pitel diz que jogaria com Fadas e Lucas critica: 'Meninas brancas da yoga'

Lucas, que já dormiu no quarto no passado, afirmou que não conseguiria jogar com as sisters do Fadas. "Se eu tivesse continuado dormindo no Fadas, eu ia ser um incômodo para eles […] teria mais chances de jogar junto com o Fadas se a Anny [Deniziane] estivesse aqui. Porque eu e ela batíamos as ideias, mas, desde o começo do jogo, eu tinha certeza de que não ia bater com Alane, Bia e com Matteus", disse.

Já Pitel afirmou que teria jogado com as atuais rivais. "Eu acho que, se eu tivesse lá, eu jogaria lá", afirma. Ela então é questionada por Lucas, e reforça "Eu acho que sim".

Lucas insiste: "Eu não consigo ser feliz o dia todo. Todo dia, não dá", disse. "Acho que tem que ter um equilíbrio, sabe?"

O brother ainda disse que "o estado de espírito [das Fadas] é tipo aquelas meninas brancas da yoga".

Pitel, no entanto, afirmou que gosta de seu atual quarto. "Sempre achei uma loucura o meu quarto. O Gnomo. Mas sempre gostei de estar lá. Não sei explicar, só achava todo mundo muito perturbado", disse.