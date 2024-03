'Pior coisa que já aconteceu', diz atriz sobre descobrir esclerose múltipla

Christina Applegate, 52, revelou seu diagnóstico de esclerose múltipla em 2021.

O que aconteceu

Durante sua participação no podcast "Amrchair Expert" nesta segunda-feira (25), a atriz contou que descobrir a doença foi "a pior coisa que já aconteceu em sua vida" e que agora ela está com 30 lesões no cérebro. "O maior esta atrás do olho direito, então sinto muita dor no olho", explicou.

Applegate é clara sobre o quanto não é fácil viver com a doença. "É uma *erda. Eu odeio tanto. Você não pode superar isso", desabafou sinceramente. Ela tem falado sobre enfrentar a doença frequentemente em entrevistas e agora em seu podcast "MeSsy", que comanda ao lado da amiga, colega de profissão e de diagnóstico, Jamie-Lynn Sigler, 42.