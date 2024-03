Bin ou Davi podem ser eliminados no 14º Paredão? Veja o que diz parcial UOL

Leidy, Davi, Matteus e MC Bin Laden disputam o 14º Paredão do BBB 24 (Globo), que será decidido na noite de hoje (26). Uma parcial da enquete UOL mostra qual participante pode ser eliminado.

O que diz a enquete

A poucas horas da eliminação, na atualização das 20h de hoje (26), Leidy continuava como a mais votada para ser eliminada. A sister somava 72,14% dos votos — uma porcentagem menor do que a apresentada no dia anterior, mas maior do que na última parcial.