'Nada disso é natural', diz Davi sobre aproximação de Fernanda

Em conversa no Quarto Fadas do BBB 24 (Globo), Davi, Bia, Alane e Matteus analisam aproximação de Fernanda. Depois do Sincerão de ontem (25), a confeiteira mudou de comportamento com o adversários.

O que aconteceu

As sisters comentaram a mudança do comportamento da confeiteira em relação a elas. E Davi analisou o movimento da adversária como estratégico.