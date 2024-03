Bin Laden desabafa com Fernanda sobre treta com Davi: 'Uma vergonha'

Na tarde de terça-feira (26) no BBB 24 (Globo), MC Bin Laden desabafou com Fernanda sobre sua treta com Davi após o Sincerão de segunda-feira (25).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O funkeiro se lamentou para a confeiteira. "Passei por coisa para caraca na vida para para chegar aqui e passar uma vergonha. Isso é uma vergonha que você passa, sabe? Você entende?".