Liam Gallagher: 'Não é mais a droga que me deixa acordado, mas a artrite'

Além da artrite, Liam foi diagnosticado em 2017 com Hashimoto, uma doença autoimune que afeta a glândula tireoide. Em meio aos problemas de saúde, o artista diz estar "no meio de uma queda, mas, ei, todos nós vamos morrer, certo?".

Liam Gallagher também sofre com psoríase, doença de pele que causa vermelhidão, descamação e irritação. Segundo contou, já chegaram a pensar que ele estivesse com cocaína no cabelo devido à doença.