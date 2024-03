Gabriela Versiani revela se Murilo Huff implica por ela usar roupas curtas

Gabriela Versiani, 25, admitiu que Murilo Huff, 28, é mais ciumento que ela, mas ressaltou que o sertanejo não implica por ela usar roupas curtas.

O que aconteceu

Versiani e Huff responderam algumas curiosidades dos fãs no Instagram. Ao ser questionada se o cantor se incomoda com as "roupinhas curtas" dela, a influenciadora afirmou que não e ressaltou: "Gente, eu vivo de biquíni".

Huff é o mais ciumento, segundo Gabriela. O sertanejo reagiu, disse que a influenciadora "é muito mais" ciumenta que ele, mas a famosa rebateu. "Eu não nego que eu sou ciumenta, mas você é muito mais".