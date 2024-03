Enfrentando seu primeiro Paredão, Leidy muda visual no BBB 24; confira

Ela contou com a ajuda de Pitel, Lucas Henrique, Giovanna e outros aliados do quarto Gnomo.

Após retirar as tranças totalmente, Pitel e Giovanna a ajudaram, cortando e penteando seu cabelo.

Com o cabelo natural, Leidy se empolgou pela casa e tirou fotos.

A trancista já havia mexido no cabelo em outras ocasiões no confinamento, mas não havia tirado as tranças.

Leidy foi tomar banho após terminar o cabelo, cantando a música "Olhos Coloridos".

