Davi chama Matteus para pularem na piscina pelados: 'Com a mão no tareco'

Davi relembrou Matteus hoje (26) sobre a promessa de pularem pelados na piscina do BBB 24 (Globo) ao completarem 80 dias de programa.

O que aconteceu

No Quarto Fadas, Davi relembrou a promessa e convidou Matteus para pular na piscina sem roupas. "Com a mão no tareco, bumbum do lado de fora...", explicou Davi. "Protegendo o documento", brincou Matteus.