Carol Nakamura exibe bumbum ‘redondinho’ e empinado com preenchimento

Carol Nakamura, 40, contou que faz um "protocolo" nos glúteos devido a uma 'falha' que a incomodava.

O que aconteceu

Em seus stories nesta terça-feira (26), a bailarina mostrou os novos resultados de um preenchimento feito na base do bumbum.

"No finalzinho (do bumbum), onde fica redondinho, eu tinha uma falha, que já era minha mesmo. Essa área aqui é mais afundada, não deixando ficar tão empinado" explicou a atriz sobre uma parte do glúteo que a incomodava.