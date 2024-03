Cantora e influenciadora morre aos 21 anos após carro bater contra árvore

A cantora e influenciadora francesa Anaïs Robin morreu aos 21 anos, na noite do último sábado (23), após carro bater contra árvore.

O que aconteceu

O carro que Anaïs dirigia bateu em uma árvore na beira de uma rodovia perto de Lille, na França. A cantora, que estava sozinha no veículo, morreu no local.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte da nossa artista Anaïs Robin, que aconteceu após um acidente na noite de sábado no norte de França", escreveu a sua gravadora Gabs and Jo no Instagram.