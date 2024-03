Brothers participam de ação patrocinada e ganham surpresa de amigos

Com as falas dos amigos, alguns participantes caíram no choro. Aos colegas, também explicaram quem eram as pessoas nas fotos e o motivo para serem importantes.

No final, Leidy até fez uma brincadeira com Ana Clara. A sister destacou "mais tarde a gente se encontra", insinuando que seria eliminada no 14º Paredão e veria a apresentadora.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 14º Paredão?

